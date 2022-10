Miss Koko 2022 : elles sont toutes belles !

Le concours de beauté Miss Koko a lieu ce samedi 1er octobre au centre Social de Miréréni dans la commune de Chirongui, à l'occasion de la journée internationale des personnes âgées.

MS •

Ce samedi, à partir de 18h00, huit magnifiques mamies vont concourir pour le titre de Miss Koko 2022. Cette 2ème élection organisée par la Fédération Mahoraise des Associations des Personnes Âgées et des Retraités (FMAPAR) est une soirée dédiée à la lutte contre l'isolement des personnes âgées à Mayotte. Au delà de la beauté, des paillettes, ce concours veut mettre en lumière les mamies, leurs histoires, leurs vécus.

Miss Koko, une autre façon de réunir les générations

La Fédération Mahoraise des Associations des Personnes Âgées et des Retraités est une association loi 1901 qui œuvre pour la défense des droits et des intérêts des aînés. Elle compte en 2022 plus de 20 associations des personnes âgées et retraitées basées sur tout le département de Mayotte.

Cette deuxième élection, placée sous le signe de la liberté, porte haut et fort la richesse des relations entre les générations

[*Koko est le terme affectueux qui désigne la mamie en shimaoré]