Mohamadi Madi Ousseni : « Le foncier n’est plus un problème à Chiconi »

Mohamadi Madi Ousseni, maire de Chiconi, était l’invité de Zakweli ce jeudi.

Bruno Minas •

Ça se passe bien chez nous. Nous avons de grandes ambitions avec un budget conséquent. dit le maire de Chiconi

L’élu évoque des projets tels la construction d’un gymnase et surtout la résorption de l’habitat insalubre. « Le foncier n’est plus un problème chez nous. On a remis les titres de propriété, les situations sont régularisées ». L’élu explique en revanche que l’aménagement des quartiers de la commune est freiné par « la fragilité des entreprises locales qui ne parviennent pas à honorer les marchés qui leur ont été attribués ».

S’agissant de l’adduction d’eau et de l’assainissement, le maire déclare : « ce n’est pas de notre ressort, c’est le SMEAM (Syndicat des Eaux) qui en a la charge. Nous on pose les réseaux, on est en attente ».

Mohamadi Madi Ousseni évoque enfin les querelles politiques au sein du parti présidentiel « Renaissance » auquel son mouvement (AGIR, la droite constructive) reste lié, quand bien même il conteste les conditions de l’élection de la représentante mahoraise Hanima Ibrahima. Il laisse entendre qu’il ne soutiendra pas la candidature de Thani Mohamed Soilihi pour sa réélection au Sénat.