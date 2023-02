Mohamed Bacar : « Les affrontements… c’est devenu la routine dans la commune »

Mohamed Bacar, maire de Tsingoni et président des LR de Mayotte, était l’invité de Zakweli ce jeudi

Bruno Minas •

Le maire de Tsingoni déplore de nouveaux incidents hier soir à Combani : « des jeunes, et des adultes aussi, ont brûlé des poubelles à côté de la station essence. Les gendarmes sont intervenus, ils ont dispersé mais il n’y a pas eu d’interpellation. Les Mahorais sont choqués car c’est souvent comme ça : il y a dispersion mais pas d’interpellations ».

Pour l’élu, « il faudrait une coopération judiciaire pour les jeunes en situation irrégulière soient expulsés et purgent leur peine dans leur pays. C’est faisable, c’est une question de volonté politique ».

Mohamed Bacar regrette aussi que la proposition de l’ancien préfet Colombet de retirer les titres de séjour aux fauteurs de trouble ne soit jamais entrée en application ; « on souffre beaucoup avec ces délinquants qui envahissent notre commune ».

«Il faut que l’Etat fasse son travail en ne laissant pas les gens entrer illégalement ici » ajoute-t-il.

Le maire détaille les projets de déviations pour améliorer la circulation dans sa commune qui va recevoir le nouvel hôpital et un grand centre commercial, et annonce la création d’un gymnase et la rénovation des plateaux sportifs.

Interrogé sur les poursuites judiciaires dont il fait l’objet pour prise illégale d’intérêts, Mohamed Bacar ne souhaite pas s’exprimer : « Je fais confiance à la justice de mon pays ».