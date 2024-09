Muzuri, Saison 3 : Quand l’émotion sublime la beauté des mariées

Muzuri, l'émission qui célèbre la magie de mariage traditionnel de Mayotte revient sur nos antennes Télé et en live Facebook tous les vendredis à partir de 20h00. Présentée par Youmna, Muzuri vous fait vivre la mise en beauté et la transformation des mariées mahoraises lors des grands mariages, les Manzarakas.

Une transformation pleine d’émotion

Cette saison 3 de Muzuri nous transporte à nouveau dans l’intimité des mariées, à un moment important de leur mariage, celui de leur mise en beauté.

Une nouvelle fois, les caméras de Mayotte la 1ère capturent chaque étape de cette transformation pleine d’émotion. Derrière le maquillage, les bijoux et les robes soigneusement choisies, il y a toujours cette inquiétude de se demander si les choix de la mise en beauté vont plaire, au futur époux, aux invités mais surtout à la belle-mère ! Oui la belle-mère mahoraise occupe une place très importante dans le mariage de nos mariées, car après le mari qui découvre son épouse, la belle-mère a aussi ce privilège, celui de découvrir et de dévoiler sa belle fille auprès de ses invités.

À la rencontre des proches et de la belle-mère

Les mariées que nous suivons dans cette nouvelle saison partagent des moments de doute et d’appréhension, avant de faire face à leur public. L'une des plus grandes peurs ? Ce moment où elles iront à la rencontre de leurs proches et, surtout, de leur belle-mère.

À travers leurs récits, on ressent l’émotion palpable qui accompagne chaque mariage traditionnel à Mayotte, où la famille joue un rôle essentiel. Pour ces jeunes femmes, la mise en beauté n’est pas qu’un simple exercice esthétique : c’est le reflet de leur histoire, de leur amour et de leur futur rôle d’épouse.

À qui penses-tu ?

Le temps semble suspendu, lorsque la mariée se découvre enfin après des heures de préparation minutieuse. C’est souvent dans ces moments-là que l’émotion éclate, avec des larmes de joie, de fierté ou même de nervosité. Ce n'est pas pour rien si c'est notre moment préféré de l’émission.

Chaque regard dans le miroir est un face-à-face avec l’image de la femme qu’elles sont en train de devenir. Derrière les sourires et les regards humides, on devine la pression, le stress, mais aussi l’excitation de ce grand jour.

Nous finissons notre tête à tête avec la mariée en leur posant à toutes cette question : à qui penses-tu ? Et à qui pensent-elles, alors que le grand moment approche ? À leur mari et à leur maman bien sûr, mais aussi à leurs invités, à leur belle-famille, et à tout ce qui les attend.

Un moment rare de partage

Dans cette troisième saison, Muzuri nous plonge encore plus loin dans l’univers des mariages mahorais. Le Manzaraka, cette cérémonie où la mariée est présentée à sa belle-famille et à ses amis, est l’un des moments les plus attendus. C'est aussi notre point fort et notre nouveauté pour cette nouvelle saison.

Chaque mariée, unique dans son témoignage, nous offre un moment rare de partage. Les traditions se mêlent aux émotions personnelles. À travers ces instants d’intimité, nous revivons avec elles le frisson d’une nouvelle vie qui commence.

Ne manquez pas cette nouvelle saison de Muzuri, diffusée tous les vendredis à 19h50, pour découvrir ou redécouvrir la beauté des mariées mahoraises et leurs histoires, émouvantes et authentiques.