Une nouvelle équipe à la tête du CREFOM : Daniel Dalin succède à Jean-Michel Martial

" Le CREFOM qui n'existe que depuis 5 ans est un lobbying au service des outre mer. Vendredi 28 juin 2019, les adhérents se sont réunis pour élire un nouveau bureau, car depuis le départ de son Président emblématique, monsieur Patrick KARAM, le remplacer était une tache assez difficile. Pourtant, le docteur, Jean-Michel MARTIAL, un de nos grands artistes originaire de la Guadeloupe, très connu dans nos petites écrans de télévision a assuré avec succès cette succession. Il a passé 2 ans à la tête de cette grande association qui regroupe tous les Ultramarins de tous les océans.Plusieurs personnes ont répondu présentes alors que l'équipe de France féminine jouait son match décisif contre les Américaines. Monsieur Jean-Michel MARTIAL, le président sortant a présenté son bilan moral qui est remarquable. Ensuite, il a passé la parole à Monsieur Jean-Max DELESSAIR, le trésorier pour présenter le bilan financier du CREFOM.Depuis sa création, le CREFOM a soulevé plusieurs problèmes concernant l'outre mer. L'association est à l'origine de la loi sur l'égalité réelle votée presque à l'unanimité. Même si les effets de la loi tardent à se voir dans nos territoires, nous reconnaissons tous que cette loi était nécessaire.Monsieur Jean-Michel MARTIAL a avoué tout de même que pendant ces 2 années passées à la tête du CREFOM, il a connu des moments de solitude mais il a toujours su et trouvé des solutions auprès des membres de l'association. Il y a eu plusieurs interventions dans la salle dont l'intervention remarquable de Claudy SIAR, l’ancien Délégué interministérielle à l’égalité de chance des Français d’outre-mer.Après l'examen des rapports et des comptes annuels pour l'exercice écoulé, les adhérents ont approuvé les 2 bilans et l'assemblée générale est passé à l'autre point essentiel, qui est l’élection du nouveau bureau. Une seule liste menée par l’infatigable Daniel DALIN est présentée. Elle a été élue à 100%. L'ancien président Jean-Michel MARTIAL est proposé Président d'honneur, ce que l'assemblée a accepté. Il rejoint donc les anciens présidents, Patrick KARAM et Victorin LUREL.La composition du nouveau bureau est la suivante :– le Président est Daniel DALIN– le Secrétaire général est José ALTHEY– le Trésorier est Nassufdine MOHAMED– le 1er vice-président est Richel SACRIIl faut noter que d'autres vice-présidents très impliqués dans l'association poursuivent l'aventure tels que Mesdames Jenny HIPPOCRATE et Marie-José ALIE, Messieurs Claudy SIAR, Claude RIBE, Greg GERMAIN....Le nouveau Président a lancé un appel à chaque membre, à s'impliquer et à oser faire des propositions. Le travail sur l'économie de la mer, initiées par le Président sortant Jean-Michel MARTIAL va être poursuivie et la commission en charge du dossier continue leur opération remarquable.Monsieur Daniel DALIN a également souligné l'intégration dans cette nouvelle équipe, des jeunes adhérents qui sont l'avenir de notre association.Nous ne pouvons que souhaiter des belles réussites à la nouvelle équipe." ( COMMUNIQUE CREFOM)