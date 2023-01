« On n’a pas d’argent, on n’a pas d’eau… ça ira mieux en novembre 2023 »

Ahamada Fahardine, maire de Bandraboua et président du syndicat des eaux, et Floriane Ben Hassen responsable du centre météorologique, étaient les invités de Zakweli ce mardi

Bruno Minas •

« Le syndicat des eaux que je préside n’est pas sorti du gouffre financier » dit Ahamada Fahardine, « nous devons toujours 27 millions d’euros à des entreprises, mais elles continuent à nous faire confiance ».

Le président du syndicat des eaux affirme que des chantiers vont sortir de terre, mais il faudra attendre : « en 2032, on devrait avoir la troisième retenue collinaire d’Ouroveni. En attendant, il y a d’autres chantiers, avec les forages de Malamani et Kaweni, ça ira mieux dès le mois de novembre 2023 ».

« On a l’impression qu’il pleut… mais ça ne suffit pas »

De son côté la responsable de la station météo ne se montre pas très optimiste. Floriane Ben Hassen explique que la saison des pluies est tardive cette année. « On n’a pas assez de précipitations pour remplir les retenues collinaires ».

La retenue de Dzoumogné est à 23%, celle de Combani à 25%. « Ces dernières semaines on a l’impression qu’il pleut parce que les précipitations ont été intenses, mais cela ne suffit pas ». Selon la météorologue, on pourra espérer une amélioration vers février et mars. « Il faut préserver la ressource, pour ma part, j’ai des bassines » dit-elle.