Opération séduction entre les forces de l'ordre et la population de Chirongui

La commune de Chirongui veut créer un lien de confiance entre les forces de l'ordre et ses habitants pour une meilleure cohabitation.

"Si on ne connaît pas nos forces de l'ordre, on a tendance à les dénigrer", commence d'emblée Ridjali Adams, le directeur de cabinet de la mairie de Chirongui. Et c'est pour remédier à cela que la commune a organisé ce samedi, une journée d'échanges entre les gendarmes, les policiers, les sapeurs-pompiers, et la population. L'opération séduction est lancée ! Les professionnels ont fait découvrir leurs métiers respectifs à travers différentes démonstrations pratiques. Ils ont également fait de la prévention. "Cet événement est une réussite. Nous espérons que les retombées seront positives, qu'il y aura une cohésion entre la population et ceux qui les protègent, et qu'elle restera", indique Ridjali Adams.

Les policiers nationaux, les gendarmes et les pompiers échangent avec la population. • ©Taslimah Abdou Hamza

La prostitution de retour à Chirongui ?

Dans la commune de Chirongui, la prostitution était un véritable fléau. Le phénomène semblait s'être atténué, mais depuis quelques mois, les prostituées sont de retour dans les rues de la ville. "La prostitution était beaucoup plus importante il y a un ou deux ans. Nous avons travaillé sur ça. Il fut un temps où il n'y avait plus du tout de prostituées sur nos routes. C'est vrai que ça reprend, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes dessus avec la gendarmerie et le procureur de la République", assure le directeur de cabinet de la mairie de Chirongui, tout en sachant que c'est un travail de longue haleine.