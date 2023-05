Opération Wuambushu : les expulsions vers les Comores divisent

Partager :

Depuis le début de l'opération Wuambushu et après le froid qui s'était installé entre Paris et Moroni sur les reconduites à la frontière, celles-ci ont bien repris. Mais pas comme on les attendait, les chiffres sont bien en deçà de ce qui a été annoncé de quoi agacer certains élus de l'île. Le journal en intégralité à retrouver ici.

Mayotte la 1ere •

Loi immigration du gouvernement Et en marge de l'opération wuambushu, le projet de loi immigration, Gérald Darmanin

souhaite faire adopter le texte avant la fin de l'année mais pour cela il lui faut un allié d'où sa main

Loi immigration du gouvernement : une alliance avec les républicains ? Solidarité : travailler à la pentecôte pour les personnes vulnérables Le lundi de pentecôte, une journée chômée pour les uns férié pour d'autres. Ce que l'on sait peut être moins c'est que depuis 2004, le lundi de Pentecôte est devenue une journée de solidarité destinée à financer les actions en faveur des personnes âgées et celles en situation de handicap.

Un dispositif pas toujours compris par les salariés cependant certains acceptent volontiers de travailler sans être payés aujourd'hui. Solidarité : travailler à la pentecôte pour les personnes vulnérables Carla Baltus, présidente du MEDEF Mayotte était l'invitée du journal

