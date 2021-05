Bibi Chanfi : « je suis déjà élue de la municipalité, je siège à l’interco, je connais les projets »

Bruno Minas •

La candidate met en avant son expérience : « je suis déjà élue de la municipalité, je siège à l’interco, je connais les projets… ça va être un grand plus » assure-t-elle. Bibi Chanfi considère que l’équipe sortante du Conseil Départemental a bien travaillé :

on nous laisse des finances saines avec un excédent de 53 millions d’euros. A nous d’utiliser et argent en investissant dans l’économie et l’emploi.

Elle propose en premier lieu de construire des collèges, des lycées et des internats : « on fera travailler des entreprises locales… et on sécurisera nos élèves, on favorisera leur réussite ».

La candidate veut agir également pour des billets d’avion moins chers en soutenant les initiatives locales de création d’une compagnie et l’allongement de la piste. Elle aspire aussi à la mise en place d’une première année d’études de médecine à Mayotte, « nous avons besoin de médecins mahorais ».