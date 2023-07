Ouverture d'un centre de soin par la Roqya à Mayotte

Le Conseil Cadial de Mayotte et l'Union des Raqis thérapeutes ont signé une convention marquant l'ouverture de centres spécialisés dans le traitement de maladies occultes telles que la sorcellerie, les djinns et le mauvais oeil.

La roqya, une pratique basée sur la récitation de versets coraniques et d'invocations, est utilisée pour chasser le mal. L'imam Abdel Karim Abdou Salman, originaire d'Algérie, inaugure son centre à Accoua, au nord de l'île, sous le nom de Nour Wa Chiffa qui propose des soins depuis 2019.

Une convention signée entre le Conseil Cadial de Mayotte et l'Union des Raqis thérapeutes, ouvre la voie à ce centre spécialisé.

Pour soigner les patients atteints de ces maladies occultes, le centre utilise la roqya, également connue sous le nom de "médecine du prophète".

Cette pratique consiste en la récitation de versets coraniques et d'invocations visant à chasser les maux et à apporter la guérison aux personnes affectées.

L'engagement entre l'Union des Raqis thérapeutes et du Conseil Cadial de Mayotte vise à promouvoir une approche différente pour la guérison et le bien-être de la population et de faire bénéficier des traitements basés sur la foi et la tradition.