Des parents d'élèves dénoncent des problèmes d’hygiène au sein de l’école maternelle Pamandzi 6

Ibrahim Yahaya •

Manifestation devant la Mairie de Pamandzi

Ce lundi 28 octobre, des parents d'élèves ont bloqué la Mairie de Pamandzi pour dénoncer l'état d'hygiène de l'établissement, des odeurs nauséabondes et les déversements des eaux usées dans la cour d'école.Une réunion d'urgence a été organisée entre les parents d'élèves et la municipalité de Pamandzi. Au bout d’une heure de négociations avec le premier adjoint au maire, Fadul Ahmed Fadul, la maire s'engage à trouver des solutions afin que l’établissement puisse accueillir les élèves dans de bonnes conditions au plus tard jeudi.MADI Moina Maoulida parent d’élève, suivis de l’adjoint au maire