Les coulisses de la Micro Folie : une nouvelle approche culturelle à Pamandzi

C'est une initiative culturelle innovante qui transforme une bibliothèque ordinaire en un espace de découverte virtuelle. Ce sont des jeunes passionnés qui pilotent cette expérience dans le monde de la culture et de l'éducation.

Zorah Abdou Kaphe •

La bibliothèque, un espace d'environ 1 000 mètres carrés, ne se limite pas à ses murs de livres. Au contraire, lors de l'inauguration de la Micro Folie, elle devient le théâtre d'actions ludiques et culturelles, avec les discours officiels prononcés dans ses vastes jardins.

Derrière les tablettes et les casques de réalité virtuelle se trouve une équipe dévouée, principalement composée de jeunes recrutés via un service civique. Leur mission : piloter cette expérience numérique, offrant ainsi aux visiteurs une immersion inédite dans l'art et la culture.

Bibliothèque de Pamandzi • ©Zorah Abdou Kaphe

Dans cet espace où chaque détail compte, ces jeunes experts en numérique jouent un rôle crucial. Leur connaissance des outils technologiques permet de rendre l'expérience aussi fluide que captivante pour les participants. Cependant, leur rôle ne s'arrête pas là.

Ce sont les enseignants, les médiateurs culturels et les experts thématiques qui prennent ensuite le relais. Par exemple, un professeur passionné par la préservation de la mangrove peut utiliser les outils de la Micro Folie pour sensibiliser ses élèves à cette cause importante. Ainsi, la Micro Folie devient bien plus qu'un simple lieu de divertissement ; c'est un espace où la culture et l'éducation se rencontrent de manière innovante et accessible à tous.

À travers cette initiative, la bibliothèque se réinvente en un lieu vivant, où la technologie et la passion se conjuguent pour offrir des expériences enrichissantes et inspirantes. Que ce soit pour une exploration artistique ou une immersion éducative, la Micro Folie promet de transformer chaque visite en une aventure mémorable, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans le monde de la culture et de l'apprentissage.