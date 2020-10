Pas encore de nom pour le volcan… car personne n’est d’accord

Bruno Minas •

Frédéric Mortier, délégué interministériel aux risques majeurs en outremer, et le Professeur Eric Humler du CNRS étaient les invités de Zakweli ce vendredi à l’occasion de la journée d’information sur le volcan organisée au Lycée de Mamoudzou-Nord. Ceux qui attendaient un baptême du nouveau volcan seront déçus. Frederic Mortier révèle qu’il y a des divergences sur la liste de 10 noms pré-sélectionnés. Ils avaient été retenus après consultation des élèves depuis l’année dernière. « Il n’y a pas de consensus » dit-il « on doit relancer un nouveau processus de consultation ».Le Pr Humler aborde le risque de Tsunami : « le risque est réel après un éventuel séisme, mais les modélisations que nous avons faites annoncent une vague plutôt modérée, de l’ordre d’un mètre » ; selon lui « Il n’y a pas de risque de grande vague submergeant Mayotte ».Au sujet des alertes, Frédéric Mortier précise, qu’en plus des sirènes,Tous deux insistent sur la nécessité d’introduire une « culture du risque », d’abords chez les plus petits pour acquérir des réflexes, à l’image de ce qui se fait dans les écoles des Antilles ou du Japon.