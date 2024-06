Patrick Longuet, nouveau patron de la police

Passé par les quartiers Nord de Marseille, Patrick Longuet est le nouveau directeur territorial de la police nationale de Mayotte. En plein opération "place nette", les défis qui l'attendent sont nombreux et notamment en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration clandestine. Des résultats sont attendus par la population.

On connait le nom et le visage du nouveau directeur territorial de la police nationale de Mayotte. Patrick Longuet succède à Hervé Derache, qui sera resté en poste moins d'un an. Patrick Longuet arrive de Marseille, où il a été chef de la division nord, l'une des plus complexes de France.

Expérimenté dans la lutte contre les réseaux de trafic de stupéfiants, le nouveau patron de la police arrive en plein opération "place nette" et dans un contexte social tendu, il devra faire ses preuves en matière de lutte contre l'insécurité et contre l'immigration clandestine notamment.