Pose de la première pierre de la future Technopole de Mayotte

Mayotte la 1ère •

Le projet, porté par la Chambre de commerce et d'industrie en partenariat avec le Conseil Départemental, la CADEMA, la Ville de Dembéni, le CUFR, la Caisse de dépôts, l’ADIM, l’État et l’AFD, est centré sur l’innovation et la création de valeur ajoutée sur Mayotte. Il vise à assurer le renforcement du potentiel technologique des entreprises, et à les orienter vers les secteurs porteurs d’avenir en promouvant l’innovation et la recherche.

L’offre de la Technopole comporte 3 grands volets :

Un service d’appui à l’innovation et à la création

Des infrastructures physiques en immobilier d’entreprise (incubateur, couveuse, pépinière d’entreprise…)

Des infrastructures physiques d’appui à la recherche et au développement (établissement d’enseignement supérieur, laboratoires de recherche et entreprises innovantes…)

La Technopole vient répondre à un besoin identifié dans le Programme Opérationnel Fonds Européen de Développement Régional (PO FEDER) et le Contrat de Plan État-Région (CPER). Le montant global du projet est estimé à 16,3 millions d'euros, et le Département de Mayotte est sollicité pour participer à hauteur de 3 millions d’euros. Cette future Technopole s’inscrira dans une dynamique d’ensemble pour l’attractivité et le développement de Mayotte, et le Conseil départemental entend bien prendre toute sa place dans cette dynamique.

Au terme de la cérémonie, ce n'est pas une, mais trois pierres qui ont été posées comme fondations à la future Technopole, pleine de promesses pour le territoire de Dembeni et pour l'île de Mayotte.