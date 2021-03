Pour les aides à la mobilité, Ladom demande la patience

Le 11 mars dernier, un incendie a détruit les serveurs de l'hébergeur OVH à Strasbourg. Les répercussions se propagent aux 4 coins du monde puisque parmi les clients d'OVH figure Ladom, L'agence pour la mobilité des Outre-mer. Et à Mayotte, ceux qui ont besoin d'une aide pour voyager sont bloqués.

Faïd Souhaili •

Quelques lignes noires sur un fond blanc et un logo, voilà à quoi se résume le site web de Ladom en ce moment.

Depuis une semaine, impossible d’y effectuer ses démarches pour bénéficier de l’aide à la continuité territoriale ou le passeport mobilité étudiants pour un billet d’avion.

Quant à se rendre physiquement au siège de la délagation de Mayotte à Mamoudzou, là aussi impossible en raison de l'interdiction d'accueil du public. Il faut donc reporter ses envies de voyage à une date ultérieure.

Le site de Ladom est actuellement en maintenance. • ©F.S.

Ce sont les conseils prodigués par Ladom. C'est pour cela qu'elle a décidé d'arrêter totalement les demandes d’aide à la continuité territoriale jusqu’à la remise en état du site web. Quant à ceux qui ont un bon délivré avant l’incident, il ne sera pas possible de l’utiliser en agence de voyages, leur validité n’étant pas vérifiable.

Pour le passeport mobilité étudiant, Ladom vous invite à payer le billet de votre poche et à en demander le remboursement ultérieurement.

Pour ceux qui ne peuvent avancer les frais du billet, une demande exceptionnelle par mail est possible si votre voyage se déroule avant le 15 mai.

La remise en fonction du site de Ladom est prévue à la fin du mois d’avril