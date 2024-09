Prise d'otage et violences à la prison de Majicavo : réaction du sénateur Saïd OMAR OILI

Le Sénateur de Mayotte Saïd OMAR OILI soutient les agents pénitentiaires, dénonce la surpopulation carcérale et en appelle au nouveau garde des Sceaux.

L'intégralité du communiqué :

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lundi 30 septembre 2024



Le sénateur Saïd Omar Oili manifeste son soutien aux agents pénitentiaires de la prison de Majicavo dans les récents faits de violence dont ils ont été la cible le week-end dernier, avec une prise d’otages par des détenus. Il se félicite de l’action des forces de l’ordre qui sont intervenues très rapidement et avec professionnalisme.

Ces événements sont la conséquence directe de la surpopulation carcérale (250% de taux d’occupation) et du manque de personnel suffisant, une situation restée inchangée depuis la dernière visite du Sénateur au centre pénitentiaire au mois de janvier 2024.

À la suite de ses échanges avec le personnel, le Sénateur avait organisé une réunion du travail avec les dirigeants de la mission chargée des constructions de prison pour le ministère de la Justice.

Une question orale au ministre de la Justice a également été déposée au mois de mai 2024, demandant la programmation des investissements sur Mayotte concernant la construction de la cité judiciaire, du second centre pénitentiaire, de l’extension du centre pénitentiaire actuel, ainsi que de la création d’un centre de semi-liberté.

Une nouvelle demande sur la programmation des investissements du Ministère de la Justice va être formulée auprès du nouveau garde des Sceaux.