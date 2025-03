Randonnée urbaine nocturne, le sport sous les étoiles du Ramadan

Vendredi 14 mars s'est tenue la deuxième date de la randonnée urbaine nocturne organisée par le "Challenge Mayotte Tour". Une randonnée à travers la commune de Mtsamboro à la saveur particulière en ce mois de Ramadan. De nombreux sportifs sont venus se dépenser à la tombée de la nuit.

La soirée a débuté par un moment de communion, autour d’un foutari préparé avec soin par les femmes du village. Un festin aux saveurs typiques du Ramadan, où mabawas, manioc, jus de bissap, quiches, crêpes ou encore gâteaux au chocolat se sont mêlés dans une invitation gourmande à retrouver des forces avant de s’élancer dans l’aventure.

Un foutari avec une partie des participants avant le départ • ©Yvana Navion

Un moment de partage cher aux habitants

Cet événement fait partie des initiatives de l’association Club Challenge Mayotte Tour, qui chaque vendredi, explore les paysages du nord de l’île à la recherche de parcours aussi ressourçants que stimulants. Ce soir-là, un défi de 12 kilomètres à travers les sentiers vallonnés de Mtsamboro attendait les participants, leur offrant à chaque montée une récompense visuelle, une vue imprenable sur la commune.

Le mois de Ramadan, moment sacré de partage et de renouveau, est une période importante pour renforcer les liens communautaires. Ce vendredi, plus de 30 marcheurs, de tous âges, se sont unis dans un seul et même objectif. La marche rapide, après une journée de jeûne, symbolisait l’essence même du Ramadan, la dépense physique après le jeûne.

Pour l'occasion, la police municipale de Mtsamboro encadrait l'événement, tout en y participant, afin que la randonnée se déroule au mieux. Zouhourya Mouayad Ben, 4ème vice-présidente du Conseil Départemental et élue de Mtsamboro, s'est également laissée tenter par cette randonnée.

Des habitants de toute la commune de Mtsamboro ont participé à la deuxième date de la randonnée urbaine nocturne • ©Mathilde Boucher

L'événement était encadré par la police municipale de Mtsamboro • ©Yvana Navion

Nadou, enseignante et bénévole, résume cette expérience collective, “C’est tellement agréable de se retrouver, de cuisiner ensemble, de partager, puis de nous dépenser ensemble. Le sport renforce nos liens comme peu d’autres choses, surtout après l'événement traumatisant que Chido a été.”

Quand l'effort se mêle au plaisir

Sous la lueur de la lune, la marche est bien plus qu’une simple épreuve sportive. C'est un acte de cohésion où chaque pas résonne en coeur avec les autres. Les montées abruptes n’ont pas affecté l’enthousiasme des participants et la fraîcheur de la nuit a permis à chacun de respirer un bon bol d'air frais. Parmi les marcheurs, une majorité de femmes ont pris la tête du groupe, mais chaque participant a contribué à faire de cette marche une aventure partagée.

Chadhouli Youssouf, organisateur de la randonnée urbaine nocturne • ©Yvana Navion

Au-delà du Ramadan, l’association de Chadhouli Youssouf poursuit son objectif de rendre le sport accessible à tous, trois fois par semaine, avec des parcours variés à travers l’île. “C’est gratifiant de voir que la communauté répond présente. La fidélité des habitants à nos rendez-vous me donne l’énergie de continuer. Cette proximité et cet échange me sont précieux !”

Le fondateur de l’association Challenge Mayotte Tour se prépare en parallèle pour une course de 100 km en Bretagne. Il voit cette randonnée nocturne comme un entraînement, mais aussi comme une occasion de tisser des liens humains.

C’est gratifiant de voir que la communauté répond présente. La fidélité des habitants à nos rendez-vous me donne l’énergie de continuer. Cette proximité et cet échange me sont précieux. Chadhouli Youssouf

Une trentaine de participants ont pris part aux 12km de randonnée • ©Yvana Navion

Plus qu'un simple événement sportif, cette réunion hebdomadaire symbolise le partage et la solidarité, des valeurs essentielles pendant le Ramadan. La dernière marche de cette randonnée urbaine nocturne se déroulera vendredi 21 mars prochain, avec un départ prévu à Hamjago. Un ultime rendez-vous où sport et religion ne feront qu'un.