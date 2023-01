Rentrée scolaire, les transporteurs se sont préparés

Les cours reprennent lundi prochain après les vacances de fin d’année. Les transporteurs ont procédé à des exercices de sécurité pour parer à toute éventualité. Les attaques contre les bus scolaires se sont multipliées ces derniers mois ?

Chamsudine Ali •

Comme à chaque veille de retour en classe les acteurs de l’éducation se sont préparés. Il y en a pourtant qui appréhendent la rentrée avec un peu plus d’inquiétude, ce sont les transporteurs scolaires. Leur métier est devenu désormais, un métier à risque. Les caillassages, les agressions parfois même à l’intérieur des véhicules font partie de leur quotidien.

Eux et leurs jeunes passagers ne sont plus en sécurité dans les véhicules.

La CADEMA, la communauté des communes de Démbani et Mamoudzou, a lui aussi préparé la rentrée. Les médiateurs sont en quasi-état d’alerte, leur mission est de faciliter le bon déroulement du transfert des élèves de leurs villes et villages aux établissements scolaires et l’inverse en fin d’après-midi. Ils sont au contact des élèves et donc exposés. Halo, le transporteur des élèves a organisé des exercices de simulation avec tous les acteurs, dont les médiateurs.

Les mécaniciens ont donné les derniers tours de vis aux machines en priant qu’elles tiennent le plus longtemps possible sous les galets et les gourdins.

Les agents chargés du transport, les médiateurs et les contrôleurs se sont préparés pour que tout se passe bien demain. Les attaques de bus scolaires sont désormais intégrées dans leurs préparations.

Il est fréquent que des forces de l’ordre complètent le dispositif en se plaçant à des lieux sensibles.