Restrictions d'eau : nouveau programme détaillé des coupures nocturnes par commune

Confrontée à une sécheresse d'une ampleur exceptionnelle, l'île est contrainte de prendre des mesures drastiques pour préserver sa ressource en eau. Les niveaux alarmants des retenues collinaires et des nappes phréatiques, bien en deçà de ceux enregistrés les années précédentes, inquiètent les autorités.

Taslimah Abdou Hamza •

Dans ce contexte préoccupant, le comité de suivi de la ressource en eau a décidé de mettre en place un troisième tour d'eau nocturne à partir du 22 mai prochain. Cette annonce s'accompagne de restrictions d'eau visant à sensibiliser la population à la nécessité de préserver cette ressource vitale. Les autorités appellent à la solidarité collective et à l'adoption de gestes responsables pour faire face à cette crise.

Les prévisions météorologiques ne sont guère rassurantes, annonçant un temps sec persistant et une augmentation des températures qui ne feront qu'aggraver la situation de déficit hydrique. C'est dans ce contexte que le préfet de Mayotte, accompagné des services de l'État, a récemment tenu une réunion avec les élus locaux et les parlementaires pour évoquer les mesures à prendre en vue de préserver la ressource en eau.

©Arcaion /pixabay

Face à cette crise inédite, des mesures alternatives et complémentaires ont été envisagées, allant de la distribution d'osmoseurs de moyenne et grande capacité à l'augmentation de la capacité de l'usine de désalement. D'autres initiatives, telles que l'implantation de cuves dans les établissements scolaires et de santé, la distribution de kits d'économie d'eau, ainsi que le contrôle des prix de l'eau embouteillée et des approvisionnements, sont également prévues.

Programme détaillé des coupures nocturnes

Coupures d'eau • ©Préfecture de Mayotte

La mise en place de cette troisième coupure nocturne d'eau se fera selon un calendrier de rotation entre les villages et communes. Cette restriction sera progressive afin de permettre à la population et aux acteurs du territoire de s'organiser et de s'adapter à cette nouvelle réalité, annonce la préfecture. Il est prévu qu'un quatrième tour nocturne soit mis en place aux alentours de mi-juin.

Les autorités rappellent les bons gestes au quotidien à adopter, tels que l'arrosage par récupération des eaux de pluie et le respect strict de l'arrêté préfectoral, incluant l'interdiction de nettoyer les voitures et les façades. Elles ajoutent que la collaboration de chacun est essentielle pour faire face à cette situation critique.