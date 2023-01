Retard de payes chez les agents du rectorat

Neuf cent euros c'est ce qu'il manque sur le salaire de Salim Boinaidi pour le mois de janvier. Selon cette enseignant du premier degré son quotidien qui se retrouve bouleversé.

Avec toutes les charges et les emprunts bancaires que j’ai, je suis vraiment dans une situation difficile. Rembourser les prêts mensuels et les charges à la maison c’est pas facile.

L'enseignant n’est pas le seul à se retrouver dans cette situation selon son syndicat. La mauvaise surprise concerne de nombreux fonctionnaires de l'éducation nationale. Parmi les 8 791 agents du rectorat, 80 n'ont pas perçu de salaire ce mois de janvier.

Il y a des collègues il leur manque 300 et jusqu’à 1200 euros. 80 n’ont pas du tout touché leur paye. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi lourd. On demande à ce que le problème soit rapidement réglé.

En cause le passage cette année au système de paye intégrée. Dans un mail envoyé vendredi au personnel du rectorat, le recteur reconnait que la mise en place d’un nouveau dispositif dit de paye intégrée a rencontré quelques bugs.

Alors les bugs, à la fois effectivement ce sont des saisies humaines, des erreurs. Comme cela peut arriver. 1 % de ces agents n’ont rien reçu sur leur traitement principal. Donc nous sommes en train en ce moment même de les identifier pour leur payer un acompte et qui sera envoyé le 2 février très précisément et qui occasionnera un versement sur leur compte le 9 février. Par ailleurs des aides sociales spécifiques seront accordées aux agents les plus en difficulté et les plus fragiles.