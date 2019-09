Agression Mortelle au Lycée de Sada, l'enquête avance à grands pas

Les 4 inculpés auraient intentionnellement voulu donner la mort à l’aide de coups de pierres, de poings, de pied et tournevis. 3 d’entre eux ont passé leur première nuit à la prison de Majicavo après leurs passages devant le juge des libertés et de la détention lundi soir. Le 4ème mis en examen est placé sous contrôle judiciaire et placé en CEF, centre d’éducation fermée sur l’île de la Réunion.



Les faits remontent à samedi matin, une bande de 5 jeunes de Passamainty s’en prend à une autre de Sada aux abords du lycée. Cette dernière, en infériorité numérique a pris la fuite puis elle est revenue avec des renforts trouvés sur le chemin à Mangajou, munie d’un sac rempli de pierres.



Sur place, ils prennent en chasse leurs rivaux. Moustoifa, l’un des jeunes de Passamainty se serait retrouvé pris au piège dans un cul-de-sac. Il aurait reçu plusieurs coups de tournevis, de pierres et de coups de pieds, et qui aurait entraîné sa mort (l’autopsie révélera les causes exactes). L’enquête est toujours en cours pour trouver d’éventuels complices dans cette affaire.



A suivre à 10h conférence de Camille Miansioni Procureur de la République en direct live Facebook sur Mayotte la 1ère