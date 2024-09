Safina Soula : " La préfecture doit les déloger et doit les renvoyer chez eux ! "

Après Cavani, un nouveau camp de migrants à Tsoundzou ? Hors de question pour Safina Soula, la présidente du collectif des citoyens de Mayotte 2018.

La préfecture doit les déloger et doit les renvoyer chez eux. (...) Nous nous battons tous les jours, c'est pour éviter qu'il y ait de nouveaux migrants qui arrivent. Le travail n'est pas terminé et le préfet a été très clair, il nous a promis, je le dis ici, il n'y aura pas un autre camp de migrants à Mayotte.

Le droit d'asile est une chose mais Safina Soula martèle que Mayotte ne peut pas continuer d'accueillir tous les migrants, les places d'hébergement ne sont pas suffisantes. Les moyens pour les scolariser les enfants de ces personnes non plus.

Avant même que la France parle des gens qui sont de l'étranger et qui arrivent chez nous, j'aurais bien aimé que l'on parle d'abord de notre situation à nous, en tant que Français chez moi. J'ai tellement de problème, quand il n'y a pas d'eau, quand il y a l'insécurité. (...) On passe notre temps à leur dire, restez chez vous, parce qu'ici on est pas en sécurité. On se bat tous les matins pour réclamer ce droit. L'actualité européenne c'est quoi ? Chaque pays cherche à protéger ses frontières, la France doit commencer à partir de ce moment là, à protéger la frontière. Ils nous ont promis quoi quand il y a eu le mouvement de 2024 ? Qu'il y aurait un rideau de fer, je ne l'ai pas encore vu.