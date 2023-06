Saïd Kambi « C’est de l’amateurisme et de l’arnaque religieuse, c’est insupportable »

Saïd Kambi, ancien organisateur de pèlerinages à la Mecque, était l’invité de Zakweli ce mardi

Bruno Minas •

A l’heure où une centaine de candidats au grand pèlerinage étaient encore bloqués ce mardi matin à Mayotte, Saïd Kambi veut que l’on fasse tomber les tabous :

On nous dit qu’il ne faut pas parler de ces problèmes, parce que si quelqu’un n’a pas pu partir ce serait la « volonté de Dieu ». C’est de l’incompétence, de l’amateurisme, de l’arnaque religieuse, c’est insupportable. Said Kambi

Saïd Kambi, ancien organisateur de pèlerinages à la Mecque

Selon lui, « cela fait trois ans de suite que des fidèles donnent de l’argent et ne peuvent pas partir, et il faudrait se taire ? ». « J’espère que ces associations vont s’expliquer, on ne peut pas continuer comme ça ! ».

Saïd Kambi dénonce « l’opacité dans les comptes de ces associations ». Il estime que les élus peuvent débloquer cette situation, « car ces associations sont subventionnées par le Conseil Départemental ».

Pour sa part, Saïd Kambi dit avoir arrêté l’organisation de pèlerinage qu’il a pratiquée pendant près de 10 ans parce qu’il y avait « beaucoup trop de dysfonctionnements ».