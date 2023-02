Selon le « Canard Enchaîné », le ministre de l’intérieur prépare une expulsion massive

Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin s’apprêterait à lancer une grande opération à Mayotte : une expulsion massive des étrangers en situation irrégulière, accompagnée d’une destruction des bidonvilles. C’est ce qu’affirme l’hebdomadaire « le Canard Enchaîné » dans son édition de ce mercredi

Bruno Minas •

Cela s’appellerait l’opération « Wuambushu » qui signifie en mahorais quelque chose comme « une tentative pour la première fois ». Le Canard explique que Gérald Darmanin a obtenu dans le plus grand secret un feu vert d’Emmanuel Macron pour frapper un grand coup. La décision aurait été validée par le Président en conseil de défense.

Selon l’hebdomadaire, « un demi-millier de gendarmes et de policiers s’apprêtent à envahir l’archipel, un corps expéditionnaire qui s’ajoute aux 750 policiers et 600 pandores déjà sur place. Leur mission ? Mettre fin à l’immigration illégale et mater les délinquants à la machette »… « en deux mois ». L’opération consisterait aussi en une destruction des bidonvilles à coups de bulldozers.

©Mayotte la 1ere

L’opération « Wuambushu devrait démarrer le 20 avril, qui correspond à la fin du ramadan. La date serait aussi choisie pour coïncider avec le débat au parlement sur l’immigration. Le « Canard Enchainé » prête à Gérald Darmanin l’ambition de devenir 1er ministre à la faveur de cette opération.

Le journal satirique parle de « Mayottignon ». Dans ce même article, des cadres des forces de l’ordre et de l’armée expriment leur scepticisme. Mayotte expulse déjà beaucoup plus que toute la France, les personnes reconduites reviennent, « c’est comme vider l’océan à la petite cuillère » raille un haut-fonctionnaire sous couvert d’anonymat.