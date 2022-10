Semaine bleue : "Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues !"

La nouvelle édition de la semaine consacrée aux seniors a débuté ce lundi 03 novembre jusqu’au dimanche 09 novembre. L’occasion pour les associations et les institutions en charge des personnes âgées d’organiser des manifestations à destination de leur public.

Djamilat Soidiki •

A l'occasion de la journée mondiale des seniors, de nombreuses manifestations sont organisées. Cette année, l’élection de Miss Koko organisée par la FMAPAR, la fédération des associations des personnes âgées et retraités de Mayotte a donné lieu à un moment festif et intergénérationnel soutenu par plusieurs associations et partenaires comme la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et les centres communaux d'action sociale de l’île.

Cette année le CCAS de Pamandzi a mis en place le bal des séniors qui se déroule tout au long de la semaine.

Président FMAPAR • ©Mayotte la 1ere

Ce lundi 3 octobre, la commune de Bouéni a proposé une journée portes ouvertes de l’Accueil de jour des seniors. L’occasion pour ces derniers de s’approprier du lieu. Des animations sont programmées pour permettre des moments de partages et de rencontres.

La mairie de Bouéni a concocté tout un programme pour la semaine :

activités physiques collectives avec une randonnée découverte,

échanges intergénérationnels avec des scolaires,

journée d’information sur l’accès au droit

Maoulida Shengue

L'objectif est d'offrir des distractions à une population isolée qui parfois peut se sentir seule, malgré les efforts d'un grands nombres d'associations villageoises, de la FMAPAR, et des CCAS.