Signature d'une convention pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) pour l’avenir des élèves mahorais

L’Académie de Mayotte et la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) ont signé une convention visant à sensibiliser les élèves à l’économie sociale et solidaire (ESS). Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’ESS à l’école et permettra d’intégrer cette thématique dans les emplois du temps des élèves.

L'objectif est de leur faire découvrir ce modèle économique fondé sur la coopération et la solidarité, tout en les initiant à l’entrepreneuriat.

Un engagement continu

Pour Jacques Mikulovic, recteur de Mayotte, cette convention est avant tout le prolongement d’une action déjà bien engagée. "C’est une convention importante puisque c’est un renouvellement d’une action qui marchait bien. Il est important de la reconduire, car elle permet aux professionnels de la CRESS d’intervenir auprès de nos élèves pour présenter ce qu’est l’économie sociale et solidaire", explique-t-il.

L’ESS offre une perspective concrète aux élèves, notamment dans un contexte où ils doivent faire des choix d’orientation déterminants, comme Parcoursup. "L’école est là pour donner du sens aux apprentissages, avec les fondamentaux mais aussi toutes les connaissances qu’on aborde. Présenter l’économie sociale et solidaire, c’est montrer des environnements professionnels dans lesquels notre jeunesse peut s’épanouir, en prenant en compte l’environnement, l’aide sociale ou encore l’hébergement", poursuit le recteur.

Le développement durable au coeur de l'ESS

L’ESS ne se limite pas à Mayotte, elle s’inscrit dans une dynamique mondiale. Kamal Youssouf, directeur de la CRESS, rappelle son importance à l’échelle internationale. "En 2023-2024, l’ONU a pris une résolution reconnaissant l’ESS comme l'un des leviers pour répondre aux objectifs de développement durable. L’Organisation Internationale du Travail (OIT), l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et d’autres instances internationales ont également repris ces engagements."

Dans le contexte régional, Mayotte joue un rôle stratégique. "Nous représentons l’Europe dans l’océan Indien, et l’ESS est un levier d’insertion de la France et de l’Europe sur le continent africain. Nous devons développer ces partenariats sous le prisme de l’économie sociale et solidaire", insiste Kamal Youssouf. Il cite en exemple la coopérative laitière Murzi wa Dia, qu’il estime nécessaire de protéger et de développer à une échelle plus large.

Avec cette convention, l'Académie de Mayotte et la CRESS espèrent offrir de nouvelles perspectives aux élèves mahorais et renforcer leur engagement dans un modèle économique plus solidaire et durable.