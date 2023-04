Soula Saïd Souffou : « Ils font les poches aux familles les plus pauvres »

Soula Saïd Souffou, conseiller départemental de Sada-Chirongui, membre du groupe d’opposition « le choix des Mahorais », était l’invité de Zakweli ce vendredi.

Bruno Minas •

Au lendemain du vote du budget 2023 du Conseil Départemental, Soula Saïd Souffou estime que « c’est un budget très fragile ». « Nous avions 51 millions d’euros d’excédent l’an dernier, nous n’en avons plus que 19 millions, plutôt 16 » déclare l’élu, «cela représente un mois de salaire des agents… On a cramé la caisse ! ».

Soula Saïd Souffou déplore l’augmentation des tarifs des transports scolaires qui vont passer de 10 euros par an à 50 euros : « ils font les poches aux familles les plus pauvres, alors qu’ils n’ont pas touché au budget des voyages. Ils continuent à permettre aux services de l’Etat de prendre la barge gratis. Il y avait mieux affaire. Ils ont peur de Monsieur le Préfet ! » S’exclame-t-il, « c’est un budget qui manque de courage en ne s’attaquant pas à l’Etat ».

Le conseiller départemental salue en revanche l’unanimité des élus pour soutenir l’opération « Wuambushu ». Il suggère, après l’opération de réinstaller le GIR (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie), pour démanteler les réseaux mafieux de passeurs, « il ne faut surtout pas que les expulsés reviennent ».

Enfin, Soula Saïd Souffou souhaite que l’on donne plus de missions et plus de moyens aux Cadis, fonctionnaires du département, dans la sensibilisation sur les économies d’eau et la prévention de la radicalisation ».