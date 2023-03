Soumaila Moeva : « On croit récolter 10 régimes de bananes et on n’en trouve plus que 3 »

Soumaila Moeva, président du syndicat des jeunes agriculteurs, était l’invité de Zakweli ce jeudi

Bruno Minas •

« Pendant le ramadan les gens veulent manger local, du manioc, des bananes… On en produit » assure Soumaila Moeva, il salue l’initiative des intercommunalités qui mettent en place des marchés. « Le problème ce sont les vols : « Quand on croit qu’on va récolter 10 régimes de bananes et on n’en trouve plus que trois… et après on les retrouve sur les marchés ».

Pire que les vols, Soumaila Moeva se plaint de dégradations : « je produis de l’Ylang-Ylang. Des gens sont entrés dans la propriété et ont détruit le matériel comme ça… gratuitement ».

Soumaila Moeva déplore également le manque d’eau : « Le manque de pluies a des conséquences, car la saison des pluies est le moment où l’on plante. Je vois que des plants sont morts… Nous n’avons pas de système d’irrigation ».

Le président des jeunes agriculteurs indique que son syndicat a 58 adhérents, « seuls 18 sont à temps plein, les autres ont un autre métier car il est difficile d’en vivre ».