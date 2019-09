Etat catastrophique des écoles de Combani

© Faïd Souhaïli Ahmadi Ahamada, parent d'élève montre les vitres cassées d'une salle à l'école primaire de Combani

En entrant dans les toilettes, une odeur nauséabonde vous oblige à vous boucher le nez.

© Faïd Souhaïli Les toilettes dans l'école annexe de Combani. Les parents sont outrés que leurs enfants aient accès à de tels lieux sans qu'ils ne soient nettoyés.

© F.Souhaïli Des fêlures dans le mur d'une salle de classe alors qu'elle a été rénovée récemment selon les parents.

© Faïd Souhaïli Une salle de classe désaffectée devenue un squat pour les jeunes désoeuvrés du village

Ce matin, les parents d'élèves ont donc décidé de manifester pour exprimer leur mécontentement.Une vingtaine de parents d’élèves font une quête pour acheter des cadenas. Ils ont décidé de fermer les portails des écoles de Combani. Que ce soit dans la cour ou dans les salles, la situation est catastrophique : pas de ventilateurs, murs fêlés, cour d’école trop poussiéreuse, vitres cassées.Les parents soulignent le manque d’entretien évident par les services de la mairie. La bibliothèque n’est plus balayée, la poussière s’accumule sur les livres et les ardoises.Des bâtiments désaffectés dans la cour d’école sont même squattés par des jeunes qui y consomment de l’alcool et des stupéfiants. Les parents exigent donc une rénovation complète des bâtiments, sans quoi d’autres actions seront à venir.