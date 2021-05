Un campus connecté à Dembéni pour la rentrée

Faïd Souhaili •

Poursuivre des études supérieures sans quitter Mayotte et sans intégrer le Centre universitaire de Dembéni, c'est ce que va offrir la Cadema à une quinzaine d'étudiants mahorais. Grâce à un partenariat avec la CCI, le rectorat, le CUFR et le conseil départemental, la Cadema a postulé pour obtenir le label des campus connectés attribué par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle pourra donc prétendre à une partie des 25 millions d'euros destinés aux campus connectés pour accompagner les étudiants.

La CCI aura un mot à dire sur les formations suivies par les étudiants du campus connecté. Celles-ci doivent répondre aux besoins des entreprises de l'île. • ©cci.mayotte.fr

La première promotion a été voulue réduite pour assurer un meilleur accompagnement et un développement progressif vers l'autonomie. Un coaching est prévu pour éviter le décrochage tout comme une formation de qualité sur la maîtrise des outils numériques.

Un accès autorisé au CUFR de Dembéni

Le campus connecté sera à Dembéni, dans un bâtiment mis à disposition par la Cadema. Mais les étudiants auront accès à d'autres espaces numériques notamment ceux de la Cité des métiers et le futur technopôle de la CCI. Les étudiants pourront également avoir accès aux installations du campus du CUFR, notamment la bibliothèque. Et les étudiants connectés pourront bénéficier de cours collectifs de méthodologie et de conférenciers du CUFR.

Les étudiants du campus connecté pourront aller à la rencontre des étudiants du CUFR afin d'échanger et progresser plus rapidement. • ©@AEM

Les candidatures seront lancées à la mi-mai et les dossiers seront à déposer à la Cadema et chez ses partenaires. Il faudra faire part de motivation et effectuer une formation non présente sur le territoire et en lien avec les besoins des entreprises de Mayotte.