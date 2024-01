Un couvre-feu mis en place dans les villages de Bandrélé et de Nyambadao à partir du 5 février

La mairie de Bandrélé a pris un arrêté pour instaurer un couvre-feu à partir du 5 février dans les villages de Bandrélé et de Nyambadao. La mesure est en vigueur jusqu'au 19 février afin de lutter contre les vols et dégradations commis dans la commune.

La municipalité de Bandrélé annonce la mise en place d'un couvre-feu à partir du 5 février "afin d'éradiquer les nombreux faits de vol et de dégradations commis sur les villages de Bandrélé et de Nyambadao." Les habitants ne pourront plus circuler entre 22h et 4h du matin dans ces deux secteurs :

Village de Bandrélé : au sud du village depuis la descente vers Musicale plage au niveau de l’intersection avec la ruelle TAO TAOUJOU et au nord du village à la sortie au niveau de l’intersection de la rue KOUYOUNI.

Village de Nyambadao : depuis l'entrée nord jusqu'à l'entrée du sud et dans l'ensemble des rues.

Cette mesure est en vigueur jusqu'au 19 février. Sont exemptées, les "personnes investies dans une mission de service public et des activités nocturnes indispensables au bon fonctionnement de la vie du quotidien", les professions médicales, "les déplacements liés à des motifs impérieux de santé, d’urgence médicale, ou d’assistance à personne vulnérable ou de force majeure."

La mairie motive également sa décision par les nombreux barrages qui perturbent le travail des services de secours et d'assistance et empêche "d'intervenir convenablement sur le territoire de la commune afin de prévenir ces méfaits et troubles à l'ordre public."