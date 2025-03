Un foutari renversé, quand les hommes passent derrière les fourneaux

Ce samedi 29 mars, la Maison pour Tous de Dembéni accueille un foutari pas comme les autres. Les hommes de la commune ont décidé de cuisiner à la place des femmes afin de les honorer. Une façon pour ces hommes de remercier leur travail quotidien et de partager un moment convivial autour de la préparation.

Dans la cour de la Maison pour Tous, l'odeur du lait de coco se mêle aux effluves des épices. Autour des marmites fumantes, une cinquantaine d'hommes s'activent depuis tôt ce matin, remuant la sauce, coupant le poisson ou assaisonnant les plats.

Certains, concentrés, goûtent leur préparation avec sérieux tandis que d'autres plaisantent mais tous sont fiers de relever le défi du jour. Ce soir, ils ont troqué leur rôle habituel pour celui de cuisiniers.

Un petit geste pour changer les mentalités

Toute la journée, la mairie de Dembéni a décidé de bouleverser les traditions. Exceptionnellement, ce sont les hommes qui préparent le foutari, le repas tant attendu après une longue journée de jeûne. Les femmes, elles, n’auront plus qu’à mettre les pieds sous la table.

Un foutari inversé, les hommes aux fourneaux • ©Raphaël Cann

"L’idée est née il y a quelques jours", explique Saidi Moudjibou, maire de la commune de Dembéni. "Le foutari est préparé par nos mamans, nos sœurs, nos femmes… On s’est dit qu’on allait inverser la cadence et que, pour une fois, les hommes prendraient leur place.

Pendant 30 jours, les femmes sont en cuisine, de 7h à 18h, c’est épuisant. Aujourd’hui, c’est à notre tour de tester ça ! Saidi Moudjibou, maire de Dembéni

Au-delà du simple repas, cette initiative porte un message puissant, celui du respect et de l’égalité. Montrer que les hommes aussi peuvent prendre leur part en cuisine, y compris pendant le Ramadan, c’est une manière de faire évoluer les traditions avec bienveillance.

10 ateliers différents pour la cinquantaine d'hommes présents • ©Raphaël Cann

Plus de 200 convives attendues

Ils sont une cinquantaine de volontaires masculins, épaulés par des chefs cuisiniers, à relever le défi de ce foutari inédit. Au menu, des plats emblématiques avec 10 spécialités qui seront préparées par les hommes. Parmi les ateliers ; le kangé, le mtsolola, le oubou ou encore la cuisson de grillades, bananes, songes et frites. Et le maire lui-même a décidé de se retrousser les manches !

"Moi en tant que maire, je me réserve deux ateliers culinaires. On va innover, je vais proposer une nouvelle recette !", s’enthousiasme-t-il.

Un foutari inversé pour remercier toutes les femmes de Mayotte • ©Raphaël Cann

L’événement est ouvert à toutes les femmes de Mayotte, qu’elles viennent seules ou accompagnées de leur conjoint. En tout, 200 participantes sont attendues pour cette grande soirée de partage et de convivialité.

"Nous sommes très confiants et optimistes", affirme Saidi Moudjibou. "On est en mars, un mois qui met en valeur les femmes avec la journée du 8 mars et la journée internationale des droits des femmes. Et ce soir, c’est une manière de leur dire merci."

Un foutari cuisiné avec le cœur, un geste fort en faveur des femmes, et une belle soirée en perspective… Un événement qui promet de régaler autant les papilles que les esprits.