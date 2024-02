Un policier exerçant à Mayotte soupçonné d'avoir renseigné des dealers à Rouen

Un policier exerçant à Mayotte a été placé sous contrôle judiciaire. Il est notamment soupçonné d'avoir renseigné des dealers au sujet d'opérations policières quand il travaillait au tribunal de Rouen, rapporte France 3 Normandie.

Un policier travaillant actuellement à Mayotte a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer toute fonction de police. Selon nos confrères de France 3 Normandie, il est soupçonné d'avoir renseigné des dealers au sujet d'opérations policières quand il travaillait au tribunal de Rouen, d'usage et d'acquisition de produits stupéfiants et de travail dissimulé.

Le parquet d'Évreux a été saisi et l'enquête confiée à l'antenne de Rennes de l'Inspection Générale de la Police Nationale. "Cette enquête a permis de caractériser à l’encontre du mis en cause des infractions de violation du secret professionnel, de détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, d’usage et d’acquisition de produits stupéfiants et de travail dissimulé par dissimulation d’activité", précise le procureur d'Évreux à France 3 Normandie.

L'homme a reconnu les faits et sera jugé par le tribunal correctionnel le 21 mars à 13h30.