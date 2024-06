La société Ndovoo Voici mène depuis plus d'un an un projet de logiciel pour traduire automatiquement le shimaore vers le français et inversement. La start-up espère le mettre en ligne d'ici septembre.

Un projet de traducteur automatique entre le shimaore et le français est porté depuis un an et demi par la société Ndovoo Voici. "C'est une intelligence artificielle qui fait des calculs mathématiques pour reconnaître les deux langues", précise Nordine Combo, le directeur de la start-up. "Plus le texte est long, plus l'IA est capable de reconnaître les subtilités. Parfois 'bonjour' est traduit par 'hodi' ou 'jéjé' en fonction du contexte."

Actuellement, les capacités de traduction sont estimées à 92%, sur un objectif de 98%. La société veut désormais faire valider la fiabilité de ces traductions par des experts des deux langues. "On va pouvoir voir quels sont les textes correctement traduits et quelles parties doivent être corrigées", ajoute le directeur. "Une fois qu'on aura identifié ces parties, on va réentrainer les algorithmes jusqu'à ce que l'IA puisse corriger automatiquement ses erreurs."

La start-up recherche des salariés capables de travailler sur de gros volumes de textes en français et en shimaore. Des formations en développement web et en intelligence artificielle seront proposées. "Si on a quelqu'un qui est déjà opérationnel, ça nous convient, mais si on a des jeunes motivés qui veulent apprendre le métier, on peut les encadrer", résume Nordine Combo. La société espère pouvoir mettre en ligne son traducteur d'ici septembre.