Une adolescente de 13 ans recherchée après avoir fugué de son domicile à Longoni

Une adolescente de 13 ans est actuellement recherchée après avoir fugué de son domicile à Longoni ce jeudi soir. Sa mère a signalé sa disparition à la gendarmerie ce vendredi matin.

Riwad, une adolescente de 13 ans, est actuellement recherchée après avoir fugué de son domicile à Longoni ce jeudi 15 août, vers 21h. Elle venait de se disputer avec son beau-père, selon sa mère qui a signalé sa disparition à la gendarmerie ce vendredi matin. "Mon conjoint l'a menacée de la frapper, c'est pour ça qu'elle est partie, mais il n'a jamais levé la main sur elle", explique sa mère, les yeux embués de larmes.

Habituellement, l'adolescente se réfugie chez son oncle à proximité après des disputes familiales. Sa mère explique l'avoir recherchée, sans succès, hier soir avec les gendarmes à Longoni, Kangani, Trevani et Mamoudzou. Riwad a été depuis aperçue sur la plage de Longoni par un habitant de la commune. Elle a demandé à être déposée à Mamoudzou, où réside son père, ce que le riverain a refusé. Il lui a proposé à la place de la ramener chez elle, ce qu'elle a refusé. "Mon ex-conjoint n'a pas de nouvelles d'elle non plus", ajoute sa mère.

Sa fille n'a pas de téléphone, ni d'argent, elle a quitté son domicile vêtue d'un haut violet, d'un pantacourt rose et d'un bonnet noir, bleu et beige. La gendarmerie confirme son inscription au fichier des personnes disparues. Les forces de l'ordre ont été informées de sa description et garderont l'œil durant leurs patrouilles. Les adolescents fugueurs étant nombreux et revenant au domicile souvent en moins de 24h, il n'y a pas encore d'ouverture d'enquête. À ce stade, il ne s'agit pas pour le moment d'une disparition inquiétante. Si vous avez des renseignements sur Riwad, vous pouvez contacter sa mère au 06 39 07 74 71.