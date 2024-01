Une consultation pour le réaménagement du front de mer de Mamoudzou

Une consultation citoyenne est actuellement organisée par la mairie de Mamoudzou au sujet du réaménagement du front de mer. Les habitants ont jusqu'au 26 janvier pour soumettre leurs propositions.

La mairie de Mamoudzou organise en ce moment une consultation citoyenne sur le réaménagement du front de mer. Elle veut en faire un "un espace convivial, attractif et fonctionnel en répondant aux besoins et aspirations des concitoyens." Des projets avaient pourtant été lancés par la précédente mandature. "Les appels d’offres ont été lancés, mais ils se sont avérés infructueux", explique Kamal-Eddine Mohamed, directeur des projets structurants à la mairie de Mamoudzou. "La ligne directrice était de développer un front de mer plus accueillant, qui apporte de la fraîcheur, des activités économiques et ludiques."

"Pour un projet d'envergure, nous avons besoin de l'avis des citoyens", poursuit-il. "On a le citoyen qui vient de Mamoudzou, celui qui prend la barge, celui qui d'autres coins de Mayotte, le front de mer appartient à tout le monde." Pour cela, les Mahorais ont jusqu'au 26 janvier pour répondre à un formulaire disponible en ligne et en format papier à l'hôtel de ville, dans les mairies annexes, les MJC, à la maison de quartier de Cavani, au comité de tourisme et à la médiathèque Rama M'sa.