Une journée de sensibilisation à la trisomie 21 à Hamjago

À l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, des actions de sensibilisation ont été organisées ce jeudi à Hamjago. Une maladie encore peu documentée à Mayotte.

Une journée de sensibilisation à la trisomie 21 était organisée ce jeudi 21 mars à Hamjago par le CCAS de Mtsamboro, à l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette anomalie chromosomique. Si 27.000 nouveau-nés sont affectés chaque année dans l'Hexagone, cette maladie est encore peu documentée à Mayotte. Pour la municipalité, l'un des enjeux de cette journée est de faire connaître les associations et structures qui accompagnent les personnes en situation de handicap, comme l'APAJH ou la MDPH.

Discuter des difficultés des aidants familiaux

"On peut aider les familles à instruire les dossiers, les accompagner et les informer de l'évolution de leurs dossiers", explique Nasrina Halidi, chargée de développement social au CCAS. "On a aussi un coin des aidants pour réunir les parents, pour discuter des difficultés qu'ils rencontrent et relayer ces informations à des professionnels adaptés, à l'État." Parmi eux, Justine Said Hamza, la mère d'une jeune femme trisomique qui ne rate jamais ces événements pour sensibiliser les autres parents.

"J'ai fini par comprendre qu'on ne doit pas avoir honte de nos enfants", raconte-t-elle. "On ne doit pas les isoler, mais au contraire, les faire sortir, les mélanger aux autres pour les aider dans leur développement." Les élèves de l'école primaire de M'tsahara plage, dont un élève en situation de handicap, étaient également présents à ces ateliers, pour les sensibiliser à l'acceptation de la différence. "Au fur et à mesure, les enfants l'intègrent dans le groupe, ils le traitent comme les autres élèves", explique Maissara Anli Mari, la directrice de l'école.