Une journée sans cours au collège de Majicavo

Suite aux multiples incidents survenus durant cette première semaine de grève, le Rectorat annonce une journée banalisée ce vendredi 27 septembre.

Les quelque 1800 élèves que compte l’établissement de Majicavo sont invités à rester chez eux ce matin. Tandis que personnel de l'établissement est convié à une assemblée générale.

Une succession d’incidents

Depuis le début de la grève illimitée, les problèmes de sécurité sont récurrents dans l’établissement.En effet sur la cinquantaine de grévistes, on compte plusieurs assistants d’éducation et d’agent de la vie scolaire. Des effectifs dédiés à la sécurité et la surveillance des élèves. Les syndicats grévistes ont dénoncé à plusieurs reprises le risque encouru à garder l'établissement ouvert. Selon le rectorat, les cours reprendront normalement lundi.