L’union des Comores, ancienne république Islamique, interdit les célébrations des fêtes de fin d’année

Une déclaration de la direction des affaires islamiques interdit de célébrer Noël. La police est chargée de faire appliquer la note. Pour autant, un avocat estime que celle-ci viole la constitution.

le ministère des affaires islamiques en collaboration avec le ministère de l’intérieur et le Muftorat condamnent et interdisent toute fête, cérémonie ou activités liées au (sic) fête de Noël dans les lieux publics des hôtels (sic), des clubs et des maisons et toute apparence indiquant l’implication des chrétiens dans leurs joies (sic) aux Comores.

avoir informé toutes les agences de sécurité, de la police (…) pour prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter et empêcher toute tentative de rassemblement des activités chrétiennes.

« Une note qui viole la constitution »

Tous les ans, le 24 décembre, nous proposons un menu de Noël pour les expatriés, les chrétiens mais aussi les comoriens qui sont nombreux à venir,

Nous avons pour ce soir plusieurs réservations, je ne sais absolument pas quoi faire, si je dois annuler ou maintenir le dîner,

Elle viole la Constitution qui incorpore la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme comme étant un bloc de notre constitutionnalité,

comment un pays qui prétend viser l’émergence à l’horizon 2030, peut-il se permettre de bafouer le principe de la liberté de religion et le principe du respect de la vie privée ?,

« Je pense à quitter les Comores »

à la période du régime des mercenaires qui a duré 12 ans ( 1978-1989 avec Ahmed Abdallah Abderemane comme président, ndlr) qu’ont été observés certains de nos fils et filles, lesquels ne comprenaient pas bien notre religion, une imitation des célébrations chrétiennes et juives , du 24 au 31 décembre.

cette note fait naître en moi un quasi sentiment d’insécurité, ce qui est inédit pour moi en plusieurs années d’expatriation. Ce type de déclaration, qui n’est pas une première et l’hostilité que l’on ressent en tant que non-musulman (notamment pendant le ramadan) me font de plus en plus penser à quitter définitivement les Comores.

