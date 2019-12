l’Union européenne interdit l’importation de certains fruits, légumes et plantes

L’objectif est de se protéger de certains parasites.

Faïd Souhaïli •

Depuis le 14 décembre, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur dans l’importation de fruits, légumes et de plantes au sein de l’Union européenne. Si vos amis et proches vous demandent d’emmener dans vos bagages ou d’envoyer par la poste des fruits, légumes et plantes, soyez prudents.

Que pouvez-vous apporter dans vos bagages ou dans vos colis pour les fêtes de fin d’année ?

Attention : si vous êtes en infraction, la marchandise sera confisquée et vous vous exposez à une amende.



C’est le cas notamment des mangues, des agrumes ou des piments. Pour les litchis, les fruits de la passion ou tout autre végétal, il faudra au préalable les déclarer à la DAAF si votre bagage ou colis pèse plus de 5 kg.En revanche pour les ananas, la noix de coco ou les bananes, pas de souci vous pouvez en emporter autant que vous le voulez sans les déclarer.L’objectif est de protéger la production agricole et certains végétaux de nuisibles. Ces dernières années, les oliviers ont été attaqués par des parasites vivant en Outremer. Et inversement, des cultures ultramarines comme celle des tomates à la Réunion ont été durement touchés par des parasites en provenance d’Europe.