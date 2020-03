VIOLENCES : Affrontements jeunes et policiers à Doujani

Siti Daroussi •

A Doujani, des jeunes ont mis le feu à des poubelles en plein milieu de la route entre les deux ronds-points pour attirer les forces de l’ordre. Une fois sur place, les policiers ont subi des caillassages en règle de la part de ces jeunes. Des affrontements entre policiers et jeunes ont alors débuté. Au départ, les forces de l’ordre ont reçu un appel leur signalant qu’une vingtaine de jeunes, armés de bâtons et cagoulés était sur la chaussée entrain de mettre le feu à des poubelles et de jeter des encombrants sur la route. Dépêchés sur place, des policiers ont essuyé des caillassages. Ils ont utilisé leur gaz lacrymogène pour disperser les jeunes venus en découdre avec eux. Conséquence de ces affrontements, des embouteillages monstres et des automobilistes bloqués qui ont dû prendre leur mal en patience. Avant ces affrontements, des pompiers en intervention dans le quartier sur un enfant de 4 ans inconscient sont restés bloqués; et c'est sous bonne escorte policière qu'ils ont réussi à sortir de la zone. A noter que les automobilistes ont aidé les forces de l'ordre à mettre en fuite les jeunes qui voulaient en découdre avec les policiers. Et de mémoire des policiers, c'est la première fois qu'une chose pareille se produit. La situation est revenue à la normale aux alentours de midi.