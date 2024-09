Violences policières à Dzoumogne : deux agents de la police aux frontières condamnés

Les deux policiers ont écopé de peines de prison, dont l’une ferme, ainsi que de lourds dommages et intérêts.

Le tribunal a tranché ce lundi 16 septembre, et a condamné deux policiers pour des actes de violence filmés qui avaient suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux.

Les images montraient les deux agents frappant un homme au sol à coups de pied et de poing, des faits survenus il y a une semaine à Dzoumogne. Les deux prévenus ont comparu à huis clos, en présence de plusieurs de leurs collègues venus les soutenir.

Les policiers, dont l’un a donné des coups de pied et l’autre des coups de poing, ont accepté les peines proposées par le tribunal.

Le premier a été condamné à six mois de prison ferme et à payer 1 400 euros de dommages et intérêts. Le second a écopé d'une peine de quatre mois de prison avec sursis et de 1 000 euros de dommages et intérêts.