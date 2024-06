Yasmina Aouny : « Je ne suis pas candidate, les Forces vives doivent rester neutre »

Yasmina Aouny, écrivaine, figure de proue des « barragistes » et ancienne candidate de La France Insoumise, était l’invitée de Zakweli ce vendredi

Yasmina Aouny avait présenté sa candidature en 2022 dans la 1ère circonscription sous la bannière de LFI. Cette fois, elle ne se présentera pas : « Je ne veux pas subir la précipitation des événements après la dissolution, on ne ne doit pas forcément se lancer corps et âme … j’ai choisi l’écriture et les Forces vives.

S’agissant du duel annoncé entre la députée sortante Estelle Youssouffa et son ancien attaché parlementaire Saïd Kambi, Yasmina Aouny ne veut pas prendre parti, « j’appelle d’ailleurs les Forces vives à rester neutre ».

Yasmina Aouny n’apprécie pas le ralliement d’Anchya Bamana au Rassemblement national : « il faut rappeler que ce parti a été fondé par l’anciens soldats nazis, d’ancien militaires de la guerre d’Algérie, c’est un parti fondamentalement raciste » dénonce-t-elle, ajoutant que « le RN est aujourd’hui aux portes du pouvoir, il n’a pas changé d’âme ».

A l’inverse, Yasmina Aouny déplore « une diabolisation de la France insoumise » et salue au contraire « le seul parti qui dénonce le génocide des Palestiniens ».