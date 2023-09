Zakweli sénatoriales. Thani Mohamed Soilihi : « J’ai le devoir de continuer »

Thani Mohamed Soilihi, sénateur de Mayotte, présente à nouveau sa candidature aux élections sénatoriales du 24 septembre prochain.

Bruno Minas •

« J’estime avoir rempli mes fonctions qui sont de voter la loi, de contrôler l’action gouvernementale, et d’évaluer les politiques publiques » déclare le sénateur Thani, « j’ai le devoir de continuer ».

Le sénateur sortant tire le bilan de son action pour le foncier : « le foncier était bloqué, j’ai inventé et proposé des lois nouvelles pour le débloquer. Aujourd’hui seuls 30% des terrains sont titrés, mais cela avance et on va pouvoir élargir l’assiette fiscale pour augmenter les ressources des communes ».

S’agissant de l’immigration, le sénateur rappelle avoir modifié le code de la nationalité, interdisant l’accès à la nationalité française aux enfants nés de deux parents en situation irrégulière.

« La troisième réalité, ce sont tous ces renforts pour lutter contre l’insécurité… les quatre brigades de gendarmeries. Thani Mohamed Soilihi met aussi en avant son action contre les bidonvilles : « C’est moi qui ai inventé, dans le cadre de la loi Elan, le texte pour détruire les bidonvilles mis en application avec l’opération Wuambushu ».

Le sénateur candidat adresse un message à ceux qui considèrent que cela ne va pas assez vite : « Dans une démocratie, chacun a son rôle. Ne venez pas me demander de faire ce que doit faire un juge ou un policier. J’effectue les missions qui me sont dévolues ».