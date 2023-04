Zamimou Ahamadi : « Je baigne dans les finances, l’argent m’aime bien »

Zamimou Ahamadi, conseillère départementale de Dembeni, 5ème vice-présidente du département chargée des finances et des affaires européennes, était l’invitée de Zakweli ce mardi

Bruno Minas •

Fraîchement élue à la tête de la commission des finances du Conseil Départemental, diplômée et dotée d’une solide expérience dans ce domaine à la mairie de Kani-Keli, celle de Mamoudzou, et au sein du parti LR, Zamimou Ahamadi confie dans un sourire qu’elle se sent à l’aise avec cette matière : « je baigne dans les finances, l’argent m’aime bien » s’amuse-t-elle

Plus sérieusement, l’élue considère que « Mayotte est inondée par l’immigration. Le Conseil Départemental a en charge le médico-social et 95% des personnes qui en sont bénéficiaires ne sont pas des assurés sociaux ; c’est énorme ! ». Zamimou Ahamadi plante ainsi le décor d’un département étranglé par les dépenses sociales et celles des transports scolaires : « nous ne sommes plus en mesure de prendre en charge tous ces enfants ».

« On a des compétences, mais pas les finances qui vont avec » déplore Zamimou Ahamadi, pointant le fait que la compétence régionale doit être assumée sans les dotations d’une région, « avec en plus une population sous-évaluée par rapport à la réalité ». « Nous ne sommes pas entendus, mais on doit persévérer pour nous faire entendre » dit-elle.