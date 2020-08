18 mois d'emprisonnement avec sursis pour l'incendie de la grande case du Sénat coutumier

Anne-Claire Lévêque avec Loreleï Aubry •

Verdict "approprié"

L'incendiaire de la grande case du Sénat coutumier a été présenté ce matin en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nouméa. Il a écopé de 18 mois de prison avec sursis, une peine assortie de trois ans de sursis probatoire, d'une obligation de soins pour traiter ses problèmes d'alcool, une obligation également de participer à des travaux d'intérêt général en contribuant à la reconstruction de l'édifice et une indémnisation de la partie civile dont le montant sera fixé le 28 septembre prochain.Présent à l'audience sans avocat, Hippolyte Sinewami-Htamumu, président du Sénat coutumier, a fait état de sa satisfaction après le prononcé de la peine. Il a salué un verdict "approprié" qui sanctionne un acte réalisé sous le coup de "la colère", "de la frustration" et "de l'alcool". Il avait d'ailleurs appelé à la clémence envers ce jeune père de famile de deux enfants de 8 ans et 2 mois et au casier judiciaire vierge.Des informations supplémentaires à retrouver dans nos prochaines éditions.