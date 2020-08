Sénat coutumier : un jeune homme a avoué la mise à feu de la case, il doit comparaître mardi

Un suspect de 29 ans a reconnu avoir incendié volontairement la case du Sénat coutumier, la nuit dernière. «Sur un coup de tête», a déclaré en garde-à-vue cet homme lié au squat du radar de Nouville, «par réaction à l'absence de soutien de la part des autorités coutumières».

F.T. •

Aveux et regrets

Alerte donnée par l'agent de sécurité

Alcool

Comparution immédiate

Le jeune homme interpellésuite à l’ incendie au Sénat coutumier a avoué une mise à feu. Dans un communiqué diffusé à la mi-journée, le procureur de la République relate ses premières auditions en garde-à-vue. L’homme, un Kanak de 29 ans, s’est présenté comme le secrétaire-adjoint de l'association desdu radar de Nouville.«Il a reconnu avoir volontairement mis le feu à la grande case au moyen de son, en allumant desde niaouli pour incendier la paille», annonce Yves Dupas. «Il explique avoir agi "seul et sur un coup de tête", par réaction à l'absence de soutien de la part des autorités coutumières quant à leurs revendications, visant à l'alimentation enainsi qu'à la collecte des», poursuit le procureur, en ajoutant: «Il a déclaré regretter ses agissements, en précisant qu'il venait d'avoir uneavec sa concubine.»Le jeune homme a été interpellé la nuit dernière, peu après 23 heures, alors que la case du Sénat coutumier était encore en flammes et dans le cadre de l’confiée à lanationale «du chef de destruction volontaire par incendie ou moyen dangereux pour les personnes». C’est l’agent de sécurité du site qui, non seulement a alerté les secours, mais a vu un suspect prendre la fuite en direction de la plage., il a d'abord été placé en. Sadevrait êtrepar le Parquet en fin de journée, «de manière à poursuivre lesnécessaires et à procéder à l'du mis en cause», précise Yves Dupas.«S’agissant d'unecommise au préjudice d'une institution de la Nouvelle-Calédonie, issue de l'», le Parquet «entend poursuivre l'auteur présumé de ces faits, punis de la peine de, dans le cadre de la procédure de». Il serait donc présenté mardi au tribunal correctionnel de Nouméa.