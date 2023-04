6e jour du procès en appel d’Olivier Pérès: un ami de la victime à la barre

Le procès de l’affaire Pérès-Martinez reprend comme prévu ce mardi 11 avril, devant les assises de Nouvelle-Calédonie. Cette semaine, des témoignages clés sont attendus, notamment celui d’un ami de la victime entendu ce jour.

Natacha Lassauce Cognard (Alix Madec) •

Après une suspension de trois jours, l’audience du procès Pérès- Martinez a repris aux assises ce mardi 11 avril, à 8 heures. Avec le témoignage à la barre d’un ami de la victime : Jean Daniel Burtet, notaire de profession. En 2003-2004, client de l’étude notariale de Mr Burtet, Éric Martinez devient son ami.

Relation extra-conjugale

Devant les assises ce mardi matin, le témoin revient sur la relation extra-conjugale qu’entretenait Éric Martinez avec Mathilde Pères, fin 2017. Le témoin assure avoir conseillé son ami avec deux possibilités : cesser cette histoire, ou divorcer de sa femme. Finalement, les amants vont se séparer. Jean Daniel Burtet l’assure : son ami était "abattu, triste, sans aucune animosité à l’encontre du couple Pérès". Il craignait même qu’Olivier Pérès "vienne lui tirer dessus à son domicile. Il voulait même pénétrer chez les Pérès pour enlever les percuteurs des armes", explique l’ami de la victime.

La présidente de la Cour revient sur la relation extra conjugale d’Eric Martinez. Le témoin répondra "il était extrêmement amoureux de Mathilde Pérès, il ne comprenait pas qu’elle décide de rompre avec lui". La présidente fait référence à un sms envoyé à Éric Martinez par Mathilde Pères: "je ne veux plus te voir, Olivier m’a tout raconté, tu es un pervers". Me Martin Calmet avocat de la partie civile, interroge à son tour le témoin. "Êtes-vous certain à 100%, qu’Olivier Pères avait envoyé un sms à Éric Martinez?” “fais attention à toi, si je te vois sur le golf". Jean Daniel Burtet répond par l’affirmative.

"Il était dans le spectacle"

L’un des avocats de la défense Me Laurent Aguila, questionne le témoin sur ses déclarations dans lesquelles il disait que l’accusé était "farouchement opposé à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qu’il était raciste". À Me Aguila de rajouter que "c’est plutôt Éric Martinez qui organisait des réunions de quartier. Vous êtes venus dire du mal d’Olivier Pères!". Au témoin de répondre, "je ne peux pas vous laisser dire des choses que je n’ai pas dîtes".

À Me Aguila de continuer à interroger Jean Daniel Burtet. "Avez vous déjà participé à des réunions intimes avec des jeunes femmes avec Éric Martinez?", le témoin répond par la négative. "De 2002 à 2017, certains disaient qu’Eric Martinez était infidèle, mais je n’ai eu connaissance d’une seule relation, celle qu’il avait avec Mathilde Pérès", explique Jean Daniel Burtet.

A Me Cécile Moresco d’ajouter: "Comment faisiez vous pour faire le tri dans ce que disait Eric Martinez? La victime avait l’habitude de manipuler tout le monde". Le témoin déclare que "Mr Martinez pouvait mentir, mais il était dans le spectacle". Concernant l’inquiétude qui l’avait vis à vis d’Olivier Pères, "cela correspondait à la réalité".

Olivier Pérès, au 6e jour de son procès en appel, le mardi 11 avril 2023. • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC la 1ère

Auditions

De son côté, Me Céline Lasek est revenue sur les auditions passées de Jean Daniel Burtet, auprès des forces de l’ordre. "Les policiers lui rappellent qu’il a prêté serment de dire toute la vérité". Les policiers s’étonnent aussi que Mr Burtet accompagne Laurence Martinez et qu’il insiste pour assister aux auditions. Le témoin répondra : "je trouvais ça normal de venir en aide à l’épouse de mon ami". L’avocate parisienne est également revenue sur le fait que Mr Burtet voulait savoir ce qui avait été dit par Olivier Pères, aux autres témoins.

Un témoin largement sollicité par les avocats de la défense ce mardi matin. À tel point qu’une nouvelle fois, la présidente de la Cour lui rappelle qu’il doit garder son calme dans ses réponses. Avant de suspendre une nouvelle fois les débats.

Après la reprise des débats, Me Aguila continue de questionner le témoin Jean Daniel Burtet. "Vous n’avez pas l’impression d’être passé à côté d’Eric Martinez?". Réponse : "j’ai considéré qu’il y avait des parts d’ombre dans sa personnalité, je n’ai jamais essayé de démêler le vrai du faux. J’en ai découvert d’autres que je ne connaissais pas [faisant référence aux plaintes de harcèlement de jeunes femmes dans le passé à l’égard d’Eric Martinez]". Un témoignage de près de deux heures, qui se termine par une déclaration choc de Jean Daniel Burtet: "je peux comprendre qu’Olivier Pérès ait tué l’amant de sa femme".

23 eme témoin à la barre

Autre témoignage entendu ce matin, celui d’un autre ami d’Eric Martinez, garagiste de profession. Il évoque sa passion des armes à feu, qu’il partageait avec la victime. L'homme déclare avoir vu une fois son ami avec Mathilde Pérès, pour une réparation sur son véhicule. "Il s’était vanté d’avoir des relations extra conjugales", lance le témoin.

La semaine avant les faits, "Éric était perturbé", poursuit le garagiste. Il relate les propos alors tenus par Eric Martinez. "Il faut que je fasse gaffe, Olivier Pérès va me tirer dessus à travers le portail de mon domicile". Le témoin déclare ne pas avoir pris au sérieux les craintes de son ami. Des déclarations qui n’avaient pas été dites lors de ses premières auditions, selon Me Aguila. "Se souvenir de quelque chose d’aussi grave aujourd’hui, cela a de quoi se poser des questions. Ce que vous avez dit le lendemain des faits, ne correspond pas à vos déclarations d’aujourd’hui. On peut penser à un faux témoignage" ajoute Me Moresco. Le témoin répondra que ce souvenir était "gravé dans sa mémoire".

Habitué à se rendre tous les lundis avec Éric Martinez dans un stand de tir, le garagiste déclare que son ami était très attentif aux règles à respecter concernant les armes. Jean Daniel Burtet les rejoignait lors de ces séances de tir. Interrogé par Me Cécile Moresco, il déclare ne plus aller aussi souvent au stand de tir, depuis le décès de son ami. Cette passion, il la partageait avec lui. Aujourd’hui, c’est différent.