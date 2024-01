À Nouméa, ils ont décidé de pédaler pour se rendre au travail

Ils sont une petite dizaine de salariés de la même entreprise du centre-ville de Nouméa. Et ont décidé en ce début d’année, de se rendre au travail à vélo. Chaque mercredi, le petit groupe prend le départ depuis Dumbéa et chacun se rejoint sur le trajet en fonction de son habitation, jusqu'au siège de leur société.

Chaque mercredi matin, Aurore Said enfourche son vélo. La calédonienne retrouve ses collègues, partis de la Zac Panda à 6h15. Elle prend le départ depuis le cinéma de Dumbéa, à 6h40. Direction son lieu de travail, à 22 Km, à Nouméa. “Il y a une question de sécurité quand on est plusieurs. Et puis c’est vrai que c’est beaucoup plus convivial aussi. Ça motive! Ça a permis à certains de se remettre au vélo après cinq ans”, révèle l’employée.

L'occasion aussi de faire des rencontres. “On est un groupe qui ne travaille pas dans le même service et du coup on fait des rencontres. Parce qu’on est quand même dans une grande entreprise de 600 salariés, donc on ne se connaît pas tous”, ajoute Aurore Said.

"C'est une vraie expérience sociale"

Une initiative portée par une dizaine de travailleurs. Ils souhaitent proscrire l’utilisation de la voiture individuelle, en évitant les bouchons et le stress du matin, avec un moyen de transport plus vertueux. “C’est une vraie expérience sociale. Et puis on a une vraie cohésion en interne. Ça contribue à donner un sentiment de camaraderie professionnelle”, explique Alex Bargibant, membre du groupe et de l’association droit au vélo.

Chaque mercredi, un petit groupe prend le départ depuis la Zac Panda, à Dumbéa. Chacun rejoint ensuite le peloton sur le trajet en fonction de son habitation, jusqu’au centre-ville de Nouméa. Parfois, un détour par les baies est engagé.

Un parcours qu’ils effectuent sur les pistes cyclables mais aussi sur la route. Avec quelques difficultés, notamment au niveau du rond point de Belle-vie. “Quand on se retrouve dans la circulation générale, le fait d’être en groupe ça permet d’être mieux vus”, poursuit le membre du groupe.

Réductions fiscales et primes

Ils espèrent aussi que l’éco–mobilité soit à terme, récompensée au sein de leur entreprise. “Ailleurs, il y a des incitations fiscales. Il y a même aujourd’hui des flottes de vélos de fonction mises en place. Il y a des primes également, qui peuvent être reversées, si on s’engage à être à vélo moyennant un minimum de trajets mensuels par exemple”, détaille Alex Bargibant.

Des avantages qui s’inscrivent dans les orientations municipales sur le territoire. A Nouméa, l’objectif porté d’ici 2040, est de mettre en place 80 Km de voies cyclables dans la ville.